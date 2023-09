Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha così parlato di Szczesny e Federico Gatti, protagonisti in negativo della sconfitta contro il Sassuolo: “Szczesny è il titolare, non ci sono dubbi. Gatti ha sbagliato, è stato brutto da vedere ma deve stare sereno”.

Foto: Twitter Juve