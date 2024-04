Allegri: “Szczesny è a disposizione. Futuro? Lavoriamo per andare in Champions e in finale di Coppa Italia”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha così parlato in vista della sfida di domani contro il Cagliari: “Il Cagliari ha vinto sei partite in casa e ha fatto la maggior parte di punti in casa, segna molto nei minuti finali e con i giocatori che subentrano. Domani dobbiamo fare una partita giusta sotto tutti i punti di vista. Turnover? La partita più importante è quella di domani. Poi dopo quella di domani vedremo chi sarà in grado di giocare contro la Lazio. Una vittoria ci farebbe fare un bel salto in avanti”.

Sul mercato di gennaio: “Se c’è qualche rammarico? Sicuramente nella seconda parte dovevamo fare meglio, ma abbiamo la possibilità di migliorare. Per il mercato ci pensa la società. Ora pensiamo alla partita di domani che sarà difficile e complicata”.

Sulle parole di Szczesny: “Mi auguro che Szczesny possa azzeccarci soprattutto per Yildiz. Io auguro a Yildiz di fare una carriera straordinaria e sono molto contento di lui. Yildiz e Chiesa giocano nello stesso ruolo, Federico può giocare anche a destra, ma da anni sta giocando molto di più a sinistra”. E sulla sua disponibilità per la sfida di domani: “È a disposizione e dovrò decidere”.

Sullo sfogo di Chiesa: “Le difficoltà di Federico post infortunio sono normali. Ci sono stati anche degli sfoghi peggiori del suo. Chiesa è un giocatore molto importante per noi. Gioca? Domani devo decidere tra lui e Yildiz”.

Infine, sul futuro: “In questo momento bisogna guardare al nostro obiettivo. Ora stiamo lavorando per andare in Champions e qualificarci nella finale di Coppa Italia”.

Foto: Twitter Juventus