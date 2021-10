Allegri: “Szczesny, De Ligt e Bonucci partiranno dall’inizio. Dybala sarà a disposizione con l’Inter”

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro lo Zenit. Il tecnico bianconero ha svelato tre sicuri titolari e aggiornato sulle condizioni di Dybala: “Per quanto riguarda la formazione, De Ligt, Bonucci e Szczesny giocano. Poi gli altri devo ancora vedere come stanno. Arthur avrà un minutaggio maggiore, non so se partirà dall’inizio o se giocherà a gara in corso. Dybala sta lavorando bene, non ha ancora lavorato con la squadra. Dovrebbe essere quasi sicuramente a disposizione con l’Inter”.

FOTO: Twitter Juventus