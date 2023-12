Allegri sull’Inter: “È la favorita per lo scudetto. Anche Zhang ha detto che è il loro obiettivo…”

Nel corso della conferenza stampa per Genoa, Massimiliano Allegri ha ribadito la sua idea sullo scudetto: “Sappiamo che l’Inter è la favorita per lo scudetto, è una squadra che è stata costruita per vincere il campionato. L’ha detto anche il presidente Zhang che l’obiettivo è la seconda stella. Noi dobbiamo lavorare per migliorarci senza accontentarci. Il campionato è un percorso da gestire con equilibrio”.

Foto: Instagram Allegri