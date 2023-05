Allegri sulle parole di De Laurentiis: “Gli consiglio di godersi lo Scudetto, è il suo primo”

Intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria sul Lecce, il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha così commentato le parole di Aurelio De Laurentiis (“Le irregolarità ci hanno penalizzato, sento di aver vinto altri Scudetti”): “Non ho da dire niente a riguardo, posso solo fargli i complimenti per uno scudetto strameritato. Che si goda questo scudetto, è il suo primo. Glielo consiglio, anche se ne accetta pochi di consigli, di goderselo come io non scordo mai i primi al Milan e alla Juve”.

Foto: Twitter Juventus