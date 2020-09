Allegri sul palco di Ballando con le stelle, per l’ex Juve una notte da ballerino

Non sarà il classico weekend con le dichiarazioni post-partita per Massimiliano Allegri. Per l’ex allenatore della Juventus, questa sera, sarà una notte diversa. Niente panchina in qualche stadio di Serie A, per il tecnico c’è il palco di Ballando con le stelle. Il programma di Milly Carlucci, arrivato alla sua 15esima edizione, apre oggi le danze con Allegri a fare da primo ballerino della serata. “Nel calcio come nel ballo, è sempre una questione di tempo.”, così l’allenatore che per una notte toglierà dalla testa la tattica mettendosi in mostra su uno dei palchi più ambiti d’Italia per quanto riguarda il mondo della danza insieme alla professionista Roberta Beccarini.

"Nel calcio come nel ballo, è sempre una questione di tempo."#MassimilianoAllegri sulla pista di #BallandoConLeStelle in veste di Ballerino Per Una Notte ✨⚽️ @milly_carlucci pic.twitter.com/ASqYYRq0Mz — BallandoConLeStelle (@Ballando_Rai) September 19, 2020

Foto: twitter Ballando con le stelle