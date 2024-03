Allegri sul nuovo format della Champions: “Sarà quasi impossibile vincere”

Durante l’intervista concessa a The Athletic, l’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ha così parlato del nuovo format della Champions: “E’ normale che con la riforma della Champions League vincere sarà difficile o quasi impossibile. E’ un formato in stile tennis, sarà tra le prime otto e sarà difficile che una di queste non riesca a vincere. Vogliono assicurarsi che le prime otto arrivino in finale, credo perché puntano ad avere maggior spettacolo. Questo di dà la possibilità di lavorare maggiormente sullo sviluppo dei giovani, sulla sostenibilità e sulla competitività nella propria lega e assicurarti di qualificarti per la Champions League ogni anno per puntare ad avere una buona annata e cercare di arrivare il più lontano possibile”.

Foto: Instagram Allegri