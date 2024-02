Allegri sul futuro: “Ho un contratto fino al 2025, pensiamo al presente e alla Champions. Poi vedremo”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha così parlato del suo futuro: “Sono contento del lavoro svolto, con la società siamo in sintonia ma adesso dobbiamo pensare al presente e a raggiungere la Champions. Ho un contratto fino al 2025, sono alla Juve da 10 anni e sono orgoglioso di lavorare per questa squadra. Lo faccio con amore, passione e dedizione, ormai sono legato affettivamente e non so se è un bene… Ho cominciato un percorso con la vecchia proprietà e dirigenza, ora c’è una nuova società e andiamo d’accordo. Pensiamo al presente e alla Champions, poi vedremo che programmi ci sono”.

Foto: Instagram Allegri