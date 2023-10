Allegri sul fuorigioco: “Si torni al concetto di luce, altrimenti per un capello in più rischi ti venga annullato un gol”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha così parlato dopo la vittoria per 1-0 sull’Hellas Verona, soffermandosi anche sul concetto di fuorigioco protagonista sul primo gol annullato a Moise Kean: “Il fuorigioco lo stanno rivedendo, ma non è una decisione dei responsabili degli arbitri italiani, ma è mondiale. Bisogna tornare alla luce tra i due uomini, altrimenti per un tallone, un tacchetto o per uno che ha capelli in più rischi che ti venga annullato un gol”.

Foto: Instagram Allegri