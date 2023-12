Allegri sul Decreto Crescita: “La Juve ha puntato sui giovani, è meno preoccupata degli altri”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Roma, il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha così parlato del Decreto Crescita: “Alla società non ho detto niente perchè bisogna pensare solo a lavorare e concentrarsi sul presente. In un attimo cambiano tutte le opinioni quindi non bisogna né esaltarsi né deprimersi. Ieri c’è stata una decisione sul Decreto Crescita e calcisticamente posso dire che la Juve è meno preoccupata rispetto agli altri in quanto ha un patrimonio di giovani che potrà tenere e sviluppare per il futuro. Il resto non conta, l’importante è tornare a giocare la Champions l’anno prossimo. Ora finiamo la prima metà di stagione, dove in mezzo c’è anche l’ottavo di finale di Coppa Italia“.

Foto: Instagram Allegri