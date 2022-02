Allegri su Vlahovic: “Non è un marziano, era abituato a giocare una partita a settimana. Diamogli tempo”

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa dopo Juve-Torino soffermandosi su Vlahovic: “Ha fatto una buona prestazione, ha trovato un difensore come Bremer che gli ha dato filo da torcere. Viene da una serie di partite, con tanto spreco di energie: diamogli un periodo di adattamento, non è un marziano. Era abituato a giocare una partita a settimana. Sono contento di quello che ha fatto così come tutta la squadra”.

FOTO: Instagram Vlahovic