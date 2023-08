Allegri su Vlahovic: “Io sono soddisfatto. Ma di fronte a offerte economiche importanti valuterà la società”

l tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato a Sky Sport dopo il largo successo per 8-0 nel test in famiglia con la Next Gen. Questo il pensiero del tecnico, che si è soffermato anche sul futuro di Dusan Vlahovic: “Sono contento della rosa che abbiamo a disposizione, c’è un reparto offensivo importante. Come ho già detto in precedenza e come ha detto Giuntoli, Vlahovic è il centravanti della Juventus ma di fronte a offerte economiche importanti valuterà la società, che ha l’obiettivo di diventare un club sostenibile. Io però non ci metto bocca, faccio valutazioni tecniche e di Vlahovic sono molto contento”.

