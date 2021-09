Allegri su Szczesny: “Ha la mia fiducia. Martedì sarà al suo posto”

Nel corso dell’intervista a Dazn, il tecnico della Juve, Max Allegri, ha parlato anche di Szczesny, autore di un errore importante sul pareggio del Napoli, che segue quelli di Udine.

Queste le parole di Allegri: “Szczesny è in discussione? No, anche perchè Szczesny è un gran portiere, sarà lui il portiere titolare della Juventus. Aveva fatto delle buone partite prima di questa e stasera aveva fatto bene, senza che fosse mai stato impegnato. poi c’è stata questa palla che gli è sfuggita, martedì sarà di nuovo in porta e dovrà fare bene”.

Foto: Twitter Juve