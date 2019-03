Massimiliano Allegri si è soffermato anche sul momento di Cristiano Ronaldo: “Sta bene, è a disposizione, ma domani non giocherà, andrà in panchina. La possibilità di rivedere Barzagli? Sì, è fresco come una rosa…”. Intanto, per CR7 La possibilità di rifiatare in vista della sfida con l’Atletico.

Foto: Juventus Twitter