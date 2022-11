Allegri su Pogba: “Quando ha deciso di non operarsi le speranze di averlo adesso erano poche”

Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Paris Saint Germain, ha parlato anche di Paul Pogba, che salterà il Mondiale e tornerà nel 2023: “È inutile stare a ripetere quello che è già stato detto: una volta che è stata presa la decisione di non essersi operato a inizio stagione, era normale che le speranze che potesse tornare con Juventus e Francia erano ridotte al lumicino. È dispiaciuto per Juventus e Mondiale, è normale, noi siamo stati penalizzati per non averlo avuto a disposizione“.