Allegri: “Su Pogba e Chiesa evitate di scrivere che sono a disposizione. Avete tanta fantasia. Bonucci? A vent’anni hai delle forze, a trenta delle altre”

Max Allegri, tecnico della Juventus, parla nella consueta conferenza stampa alla vigilia del campionato dove i bianconeri domani, ore 20:45, ospiteranno tra le mura amiche l’Empoli. Inevitabile la domanda su Pogba e Chiesa: “Vediamo le cose reali, la realtà di oggi è che Chiesa e Pogba non ce l’abbiamo. Chiesa ha fatto due allenamenti con la squadra, Pogba si è allenato parzialmente ma molto parzialmente con la squadra. Evitate di scrivere tutte queste robe qui, avete una fantasia mondiale, scrivete che dopo 2 giorni sono a disposizione. La fantasia è al potere ed è molto bello, domani non ci sono. Anch’io vorrei tutti a disposizione, soprattutto per dare dei cambi. Con quelli che abbiamo faremo una grande partita. Chiesa ha fatto già passi avanti, sabato mattina ci sarà un’amichevole per Federico per vedere come si muove. Paul ha fatto momentaneamente del lavoro parziale con la squadra, ma bisogna dargli tempo”. Sulla gestione Bonucci: “Leonardo è il capitano della squadra, è un giocatore di personalità e come tutti gli altri va gestito. Ha vent’anni si hanno delle forze, a trenta delle altre. Ma vale per tutti. Ho la fortuna di avere sei difensori e posso farli girare, in altri ruoli ho meno alternative. Leo sia che giochi o che non giochi è un valore aggiunto per la squadra”.

Foto: Instagram Allegri