Allegri su Pogba: “Domani c’è la partita. Il capitano sarà Bonucci”

Alla vigilia della sfida contro la Lazio ha parlato in conferenza stampa, Massimiliano Allegri che si è soffermato sulla questione riguardante il ritorno di Pogba: “”E’ inutile che risponda, del mercato parleremo appena finita la stagione e Pogba è un giocatore del Manchester: domani abbiamo la partita, non penso agli incontri di mercato. Il suo rendimento con me? Sono passati tanti anni, non me lo ricordo benissimo…. I canestri da basket? Quelli ci sono sempre”

Per quanto riguarda chi sarà il nuovo capitano, Allegri risponde: “”Il nuovo capitano per gerarchie sarà Bonucci”. E sulla stagione invece risponde cosi: “Sono soddisfatto per il percorso di crescita della squadra e per l’obiettivo minimo raggiunto. Poi non sono soddisfatto perché non abbiamo vinto niente. Da quello che è stato negativo ci son sempre cose positive, una rincorsa in campionato che si è fermata con l’Inter. Poi gli episodi spesso decidono. Bisogna portarsi dietro la sconfitta di mercoledì, è una roba che difficilmente cancellerò”

Foto: Twitter Juventus