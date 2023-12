Allegri su Kean: “Ha un problema alla tibia, out per 3-4 settimane”

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato anche di Moise Kean: “Abbiamo deciso di fermarlo, si stava trascinando da tanto tempo un problema alla tibia. Lui è stato bravo nell’allenarsi e nel soffrire per essere a disposizione, ma è arrivato il momento di tenerlo a riposo per 3-4 settimane per risolvere il problema”.

Foto: Allegri Twitter Juventus