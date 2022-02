Allegri su Inter-Liverpool: “Vanno fatti i complimenti ai nerazzurri. Gli inglesi con più esperienza”

Nel corso della conferenza stampa pre Juve-Torino, Allegri ha parlato di Inter-Liverpool giocata ieri sera: “Bisogna fare i complimenti all’Inter per come ha giocato. Hanno affrontato una squadra più brava nella gestione della partita e con più esperienza in Champions. Gap? Può succedere di tutto nelle gare europee ma Psg, Bayern, le inglesi e il Real sono le favorite”.

FOTO: Twitter Juve