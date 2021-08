Allegri su CR7: “Sta bene, oggi mi serviva nel secondo tempo. Bisogna capire i momenti”

Massimiliano Allegri, tecnico bianconero, ha parlato così di Cristiano Ronaldo dopo il pari di Udine: “Cristiano sta bene, ho parlato con lui. Vedendo l’inizio della stagione, le condizioni di tutti, pensando alla partita, gli ho detto vieni in panchina che nel secondo tempo ci sarà bisogno di entrare, lui si è messo a disposizione. È entrato e ha fatto bene, anche gol, peccato che per un centimetro non fosse buono. Non è una questione tecnica, ma di capire i momenti. Prima che me lo domandiate: Szczesny è un grandissimo portiere, ma buttare la palla in tribuna non è vergogna”.

Foto: Twitter Juventus