Allegri su Chiesa: “Ci sono stati sfoghi peggiori del suo. Domani devo decidere tra lui e Yildiz”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha così parlato in vista della sfida di domani contro il Cagliari, soffermandosi anche sullo sfogo di Chiesa: “Le difficoltà di Federico post infortunio sono normali. Ci sono stati anche degli sfoghi peggiori del suo. Chiesa è un giocatore molto importante per noi. Gioca? Domani devo decidere tra lui e Yildiz”.

Foto: Instagram Allegri