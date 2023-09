Allegri su Berardi: “Ci sono state trattative, speriamo che domani non si ripeta”

Domenico Berardi è stato a lungo un obiettivo della Juve, come vi abbiamo anticipato la scorsa estate. E anche Allegri non l’ha nascosto in conferenza stampa: “Ci sono state delle trattative, ma alla fine abbiamo deciso di restare con questo gruppo e di lavorare con loro. Domani dovremo essere bravi a limitarlo, speriamo che Berardi non ripeta le prestazioni che fa quando gioca contro la Juventus”.

Foto: Twitter Juventus