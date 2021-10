Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato così della possibilità di portare la squadra in ritiro in conferenza stampa:

“Sul ritiro vedremo: domani facciamo allenamento, poi vediamo. Ci sono momenti in cui si fa perché deve servire, per riposare, non tanto per punizione. Domani ci ritroveremo e vedremo il da farsi”.

Foto: Twitter Juventus