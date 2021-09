Allegri: “Spesso manca attenzione e cattiveria. Rabiot? Ha 10 gol nelle gambe”

Max Allegri, tecnico della Juve, ha parlato a Dazn dopo il successo della Juve sullo Spezia.

Questo un altro stralcio delle sue parole: “Dobbiamo avere la pazienza di allargare il gioco. Nel primo tempo lo abbiamo fatto, potevamo farlo ancora meglio. Abbiamo sbagliato tanti palloni da ultimo passaggio, però su questo dobbiamo migliorare. Diciamo che siamo anche in un momento di poca serenità, perchè due punti in quattro parite non era facile giocare una partita libera di testa. Stasera questa è stata una bella vittoria, quindi devo fare i complimenti ai ragazzi perchè non era semplice contro uno Spezia che gioca bene, che dà ritmo, che corre. Abbiamo fatto un bel primo tempo, abbiamo tirato tantissimo in porta, il portiere è stato bravissimo. Però nel calcio al primo tiro prendi gol e poi dopo hai rischiato di capitolare sul 2-1”.

Poca rabbia: “Solo oggi abbiamo rischiato di prendere il terzo gol, nelle altre partite no. Non abbiamo concesso tante occasioni nelle altre gare. Le abbiamo concesso un po’ di più con l’Empoli a campo aperto e stasera abbiamo rischiato di prendere il 3-1. Poi sono le caratteristiche dei giocatori, ecco perchè dico che bisogna sbagliare meno tecnicamente. Abbiamo giocatori tecnici ed esigo più attenzione quando abbiamo palla al piede. Bisogna avere l’attenzione per poter passare la palla giusta. Se poi la perdi fai fatica. A livello difensivo abbiamo rischiato un paio di volte a campo aperto. Alla fine era normale, c’era un po’ di caos in mezzo all’area e poteva succedere di tutto, perchè in quel momento avevi l’obiettivo davanti e non riuscivi a prenderlo, c’era la paura di non prenderlo”.

Su Rabiot: “Dovrebbe fare dieci gol, non cinque o sei. Deve migliorare i tempi di inserimenti e nel tiro, deve spaccare la porta quando arriva lì. Quando tira va quasi sempre alta. Sembra quasi non si prepari per il tiro. E su questo bisogna lavorare e migliorare. Il primo gol arriva da un suo inserimento, ma di questi ne deve fare trenta a partita, perchè è forte di testa, ha strappo con le gambe. E’ normale che quando arriva dentro l’area deve essere decisivo”

Foto: Twitter Juve