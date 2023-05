Allegri: “Sono molto aziendalista, nessun veto sul nuovo direttore”

Massimiliano Allegri ha aperto la conferenza stampa odierna rispondendo alla domanda legata al futuro direttore sportivo: “Con la società siamo in linea su tutto. Io faccio l’allenatore, la società fa le scelte e sono cose su cui non ho mai messo bocca o veto. Io sono molto aziendalista e tengo molto alla società per cui lavoro, io collaboro con tutte le persone che vengono inserite in società. Io non ho il potere, sono cose che riguardano esclusivamente la società”.

Fiducia persa?: “Non è assolutamente cambiato niente, normale che quando mancano i risultati tutti ci facciamo delle domande. Ho parlato con la proprietà quattro giorni fa e sono state parole di sostegno che ci possono fare solo bene”.

Foto: Allegri Instagram