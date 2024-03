Allegri: “Si deve ritrovare entusiasmo. Ho sempre detto che dovevamo guardare la quinta”

L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, a pochi minuti dall’inizio del match tra i bianconeri e la Lazio, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni, ai microfoni di DAZN:

“L’entusiasmo bisogna ritrovarlo perché è quello che ci ha portato finora a fare dei buoni risultati, a parte un po’ il girone di ritorno dove sicuramente non sono mancate tanto le prestazioni, ma sono mancati i risultati. Oggi riprendiamo il cammino che ci porterà alla fine della stagione, è una partita difficile, bisogna iniziare a fare una vittoria e speriamo di farla oggi”.

La Juve giocherà col 4-3-3 anche se in fase di possesso lo fa da mesi. “Noi abbiamo giocatori sugli esterni, tra Chiesa e Cambiaso… soprattutto Cambiaso ci darà più una mano nella fase difensiva. indipendentemente dai moduli, quando non abbiamo palla, bisognerà ritornare ad essere solidi come siamo stati domenica scorsa”.

Che sosta è stata per lei? E’ sereno? “Arriviamo dopo un periodo in cui siamo stato attaccati all’Inter, due risultati negativi ci hanno allontanato, ora di molto, e soprattutto abbiamo perso punti su quelli che ci inseguivano. Io l’ho sempre detto, bisognava guardare la quinta. Ora abbiamo nove partite, abbiamo 8 punti di vantaggio sulla Roma e questo dobbiamo guardare, Intanto facciamo un passettino alla volta, oggi è importante fare una bella prestazione e soprattutto ci servirà per preparare al meglio la partita di martedì”.

Foto: Instagram Allegri