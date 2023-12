Allegri: “Scudetto? Importante aver messo il Napoli a -12. Ora continuiamo un passo alla volta”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha così parlato dopo la vittoria per 1-0 sul Napoli: “Sogno scudetto? Diciamo che vincere stasera è stato molto importante, abbiamo messo il Napoli a -12 ed è un ottimo risultato. Per quanto riguarda sogni e scudetti, credo che noi dobbiamo continuare a lavorare passo dopo passo, migliorare in certi aspetti della partita perché sbagliamo troppo tecnicamente. Nel primo tempo i ragazzi sono stati bravi, poi nel momento di difficoltà la squadra diventa un blocco granitico e occasioni loro non ne hanno avute”.

Sul calo di energie: “Ho un gruppo straordinario, ci dobbiamo lavorare. Ogni tanto dobbiamo rallentare. Anche Cambiaso può fare la mezzala in caso di necessità”.

