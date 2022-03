Allegri: “Scudetto a 84 punti, non siamo in corsa. Vlahovic stasera ha fatto meglio”

Tra i tanti temi toccati da Massimiliano Allegri nell’intervista del post partita rilasciata ai microfoni di Mediaset, ci sono i progressi di Vlahovic: “È bravo a dialogare con la squadra e stasera ha fatto meglio. Ora ci appoggiamo di più sulle punte e questo è un altro passo in avanti. Giocare sempre allo stesso modo può essere vantaggio, ma anche un limite. Bisogna essere bravi a muoversi dentro il campo e smarcarsi”.

Il tecnico bianconero è stato interpellato nuovamente sulla quota scudetto sostenendo come la Juventus non sia dentro la corsa alla vittoria: “Sarà 84-85. È questione di matematica. A 84 una delle tre ci arriva visto il calendario. Quelli che sono davanti non sanno quanto gli serve per lo scudetto? Domandatelo a loro (ride). Hanno paura di noi? Ma devono stare sereni, siamo troppo lontani”.

Foto: Twitter Juventus