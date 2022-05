Allegri scherza su Pogba: “Non tornerà alla Juve perché ha paura di perdere con me a basket”

Massimiliano Allegri, tecnico della Juve, ha rilasciato una lunga intervista a Dazn, in programma il 31 maggio integralmente.

Sono stati però pubblicati alcuni estratti. Tra questi, c’è una domanda sul ritorno di Pogba alla Juventus.

Il tecnico bianconero, in maniera scherzosa, risponde così: “Pogba non tornerà sicuramente perché lui ha paura di sfidarmi a basket. Quindi non viene, perché lui pensava: questo prima ha perso con i piedi, poi ha perso con le mani, quindi è andato via. Il vero motivo per cui se n’è andato è questo e difficilmente ora torna”.

Foto: Twitter Juve