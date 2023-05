Allegri: “Sapevo che era difficile vincere. Se avessi voluto vincere, sarei andato in altri due posti”

Massimiliano Allegri ha parlato a Dazn dopo la sconfitta della Juve con il Milan.

Queste altre sue dichiarazioni: “Sapevo che era difficile vincere quando sono tornato, se avessi voluto vincere sarei andato in altre due parti”*, un messaggio chiaro del tecnico che aggiunge: “La Juventus è sempre costruita per vincere, ma non è così. Ci sono squadre che non sono entrate in Champions per 6 anni, la Juventus quest’anno deve restare tra le prime quattro sul campo. Le altre sono parole, a questo punto la stagione della Juventus è fallimentare ma c’è un terzo posto e due semifinali”.

Foto: twitter Juve