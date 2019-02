Allegri: “Ronaldo domani gioca dal 1′. Champions? Ossessione per voi. Su Dybala, Ramsey e il futuro…”

Massimiliano Allegri, tecnico della Juve, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro il Frosinone. Ecco le sue dichiarazioni: “Ronaldo? Finora ha sempre giocato, non vedo perché non dovrebbe giocare domani. Partirà titolare. Gli ossessionati dalla Champions siete voi. La partita di Madrid si giocherà, siamo fortunati a farlo ma c’è tra sette giorni. Oggi è giovedì, con l’Atletico giochiamo mercoledì… Vincere col Frosinone ci permette di avvicinarsi all scudetto. Vincere domani darebbe spinta ulteriore per mercoledì. Barzagli è fuori da 70 giorni. Domani gioca Bonucci, Chiellini difficilmente, magari fa un tempo, Barzagli andrà in panchina ma sono felice di averlo a disposizione per la Champions. Dybala? Domani gioca. Ha fatto 168 presenze e 74 gol alla Juve. Numeri impressionanti. E’ uno dei più bravi che ci sono in circolazione. Ramsey? Lo devo allenare, è un grande giocatore. Dei giocatori dell’anno prossimo avremo tempo di parlarne. Futuro sicuro al 100%? Di sicuro non c’è niente. Io sto bene alla Juve ed ho un contratto sono felice. In questo momento sono concentrato su quello che dobbiamo portare a casa perché dobbiamo fare risultati. Per ora abbiamo portato a casa solo la Supercoppa. Ora dobbiamo portare a casa campionato e Champions, però dobbiamo fare un passetto alla volta”, ha chiuso Allegri.

