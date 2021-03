Allegri: “Ritornare alla Juventus? Ora è impossibile dirlo. Pirlo sta facendo bene, ha vinto già un trofeo”

Massimiliano Allegri, a Sky Sport, si è soffermato anche sulla Juventus di oggi, che difficilmente vincerà il campionato dopo 9 anni di fila e che è stata eliminata malamente in Champions.

Queste le sue parole: “Se tornerei alla Juventus? Ora è impossibile dirlo, poi c’è Andrea (Pirlo, ndr) che secondo me sta facendo bene”.

Sulla Juve di oggi: “Cosa manca alla Juve per tornare in finale di Champions? Non saprei dirlo. Io dico che la squadra l’hanno costruita bene, inserendo giovani interessanti, sono in finale di Coppa Italia, stanno lottando per entrare nei primi 4 posti in campionato e hanno vinto la Supercoppa. Poi il Covid ha stravolto tutto. Gli acquisti fatti sono ottimali. Chiesa sta facendo ottime cose, Morata è partito bene, solo il centrocampo forse sta soffrendo perchè è stato cambiato completamente in blocco. Inoltre, Barzagli non c’è più, Chiellini gioca meno, Bonucci ha più anni, insomma, manca poi il cuore di quella squadra che era con me. Io penso che la Juve vincendo la Coppa Italia, ha vinto la Supercoppa, ed entrando tra le prime 4, sia comunque un’annata positiva. Poi è chiaro vincere la Champions è l’obiettivo di tutti ma è durissimo”.

Foto: Twitter Juventus