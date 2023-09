Allegri risponde a Pioli: “Scudetto Juve? Parlare non serve a nulla”

Nella conferenza stampa di presentazione di Atalanta-Juventus, Allegri ha risposto alle parole di Pioli, che ieri aveva definito la Juventus come la favorita per lo scudetto: “Le parole di Pioli? È poco importante guardare la classifica in questo momento anche se rimanere nelle prime quattro farebbe crescere in autostima e lavoreresti più sereno. La squadra sta crescendo anche fisicamente, Rabiot, Weah stanno cambiando a livello di motore. Parlare di favorita non serve a niente oggi, non è un’equazione matematica che chi non gioca le coppe è favorito, lo dimostrano i numeri delle ultime annate“.

Foto: Twitter Juventus