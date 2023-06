Allegri: “Ringrazio chi ha lavorato con me, -10 non sono colpa nostra. Futuro? Lo dirà la società”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha così parlato dopo la vittoria per 1-0 alla Dacia Arena contro l’Udinese: “Non parlo né della partita, né del terzo posto. Abbiamo migliorato rispetto all’anno scorso, nonostante gli imprevisti. Mi scuso, sono venuto qui per ringraziare tutti i ragazzi, dai magazzinieri in poi, tutti coloro che hanno portato avanti questa squadra. Sono veramente orgoglioso di questi uomini, che hanno lavorato tutto l’anno con professionalità, passione e pazienza. Sono commosso, perché comunque è stata un’annata difficile ma bella, molto bella. Devo ringraziare veramente tutti. Non ho neanche tante parole da dire, è stata una partita fine a se stessa: abbiamo chiuso con una vittoria in trasferta, dove quest’anno abbiamo peccato molto. Devo solo ringraziare chi ha lavorato con me dentro la Continassa”.

Poi ha proseguito parlando della prossima stagione: “Intanto domani vado a casa, ho il mio nipotino, ho mio figlio, qualche cavallo che corre. Fortunatamente ne ho uno che domenica prossima fa il GP a Milano. A luglio? Ci penserà la società a pianificare, come è giusto che sia. C’è un responsabile dell’area sportiva che è Francesco Calvo, è lui che ci dirà cosa succederà”. “Sono stanco. Per l’anno prossimo lo ripeto: io sono l’allenatore, faccio l’allenatore. La società deve pensare alla squadra, come è giusto che sia. Io a luglio riprenderò il lavoro. Visto che, in generale, sono stato accusato, diciamo che nella prima parte di stagione abbiamo sicuramente sbagliato: ci sono stati infortuni, ma siamo usciti dalla Champions. Il lavoro è stato fatto dal settore giovanile, che ci ha dato cinque giocatori che sono un patrimonio per la società: ci sono state anche cose positive. Eravamo un gruppo granitico, nell’ultimo mese e mezzo ci sono state più difficoltà, perché si andava verso la sentenza e i giocatori leggono quello che succede. Sono contento perché avevo chiesto di migliorare la posizione dell’anno scorso: i 10 punti in meno non sono colpa nostra, noi abbiamo portato la Juventus al terzo posto e questo nessuno me lo toglie”.

Infine: “Se ci sarà il 10 luglio? Speriamo in un bel cavallo che corre… Il 10 luglio ci saranno i test fisici, io arriverò l’11. Sono domande che dovete fare alla società. Se mi sono sentito solo? No, assolutamente. Mi sono sentito ben protetto, la società è stata vicina, soprattutto quelli che hanno lavorato alla Continassa”.

Foto: Instagram Allegri