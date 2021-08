Allegri: “Ramsey sta crescendo tanto. Locatelli? Per ora non ne parlo”

Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, a Sky Sport si è soffermato a parlare del mercato e del ruolo di regista che serve alla Juventus e che al momento manca.

Queste le sue parole: “Un regista? Certo, è un ruolo in cui stiamo lavorando. Del mercato non parlo. Locatelli non è un mio giocatore ed è giusto non parlarne ora. Abbiamo elementi che si possono adattare. Ramsey? Sta crescendo molto. Gli ho parlato. Quel ruolo lo può fare, certo, deve entrare in alcuni meccanismi che al momento non ha”.

Foto: Twitter Juventus