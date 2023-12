Allegri: “Rabiot ha provato ad essere almeno in panchina, ma sentiva tanto dolore”

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus che questa sera farà visita al Genoa, ha parlato a Dazn prima della gara parlato del forfait di Rabiot: ”Rabiot va in tribuna perché il pestone era un problema risolto, ma purtroppo ha preso un colpo sul costato. Si è allenato a parte, ieri aveva grande dolore e quindi non può venire neanche giocare. C’ha provato, ma sentiva parecchio dolore. Ci sarà Miretti che è in buona condizione, a Firenze ha fatto gol”.

Foto: twitter Juve