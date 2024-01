Allegri: “Quella di domani sarà una gara differente rispetto alla Coppa. Cambiaso ha la febbre, Nicolussi Caviglia dovrebbe giocare”

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con la Salernitana.

Queste le sue parole: “Ci sono tante insidie, giocare a Salerno non è mai semplice in un ambiente che dopo la vittoria di Verona ha ancora tante speranza per la salvezza. La partita di Coppa Italia è stata a sé”.

Gioca Nicolussi Caviglia senza Locatelli? “Dovrebbe giocare Nicolussi Caviglia”.

La mette più in difficoltà non dare continuità a Yildiz o a Chiesa? “Quella ce l’hanno, chi gioca dall’inizio o chi subentra è sempre importante. Non bisogno vedere solo chi parte titolare, domani dovrò spezzare la partita a qualcuno. Mancherà Cambiaso che ha la febbre e difficilmente ci sarà”.

Come sta Kean? Fate ragionamenti di mercato? “Non ha ancor fatto niente di allenamento, manca ancora un po’ di tempo per la ripresa. Avere tutti a disposizione è un bene, domani dobbiamo chiudere il girone d’andata nel migliore dei modi”.

Foto: twitter Juve