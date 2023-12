Allegri: “Quando sei alla Juve, devi saper convivere con la pressione”

Massimiliano Allegri ha offerto altri spunti in conferenza stampa. “I giocatori del Napoli sono gli stessi, cambiano le annate ma resta una squadra forte. Lo dimostrano i numeri che hanno fatto in trasferta. L’anno scorso a Napoli prendemmo una brutta batosta, il terzo gol su angolo con Locatelli mezzo moribondo in campo. Il valore del Napoli è importante quest’anno e l’ha dimostrato contro l’Inter. Quando sei alla Juventus, devi saper convivere con la pressione addosso, domani non finisce un campionato o una stagione. Per arrivare sopra i 38 punti dobbiamo fare tanto perché abbiamo due scontri diretti e tre partite in trasferta. L’importante è mantenere l’equilibrio per affrontare nel migliore dei modi la stagione. Non so come ha preparato la partita Mazzarri che ritrovo dopo tanti anni ed è un piacere. Domani è uno scontro diretto per i primi quattro posti, sarà comunque una bella partita”.

Foto: Twitter Juventus