Allegri può sorridere: Rabiot lavora in campo

Martedì 19 dicembre il francese, che lunedì si era allenato solo in palestra, ha lavorato parzialmente in campo. Un segnale positivo per Allegri in vista di un possibile recupero.

Il serbo era rimasto contuso venerdì dopo lo scontro con i cartelloni pubblicitari a Genoa, mentre il francese aveva addirittura saltato quella trasferta per una botta rimediata al costato.

Dopo il rientro a pieno regime di Timothy Weah, restano indisponibili solo Kean e il lungo degente De Sciglio.

Foto: Instagram Juventus