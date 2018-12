Allegri: “Primo posto meritato, bravi a perdere le gare che contano meno. Sul sorteggio…”

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta indolore contro lo Young Boys in Champions League: “Gli obiettivi erano due: il primo posto e il passaggio del turno e i ragazzi li hanno conquistati meritatamente. Dispiace per la sconfitta, ma siamo stati bravi a scegliere le partite meno dolorose per perdere in questa stagione. Se il terreno di gioco ha influito? No. La squadra aveva iniziato anche benino. Poi abbiamo subito il rigore e abbiamo avuto l’occasione per pareggiare ma non ci siamo riusciti. Alla fine, sotto 2-0, abbiamo avuto una bella reazione. Lo Young Boys ha fatto una bella partita noi siamo stati troppo imprecisi. Cuadrado? Vediamo. Domani valuteranno il ginocchio. Distorsione? No, ha preso un colpo e aveva già un mezzo fastidio ieri. Chi evitare tra Atletico Madrid, Liverpool e Tottenham al sorteggio? Sono tre belle squadre. Se ci capita una di queste tre direi che sarà un grande ottavo di finale. Le eliminazioni di Inter e Napoli? Sarebbe stato bello avere quattro squadre agli ottavi per il calcio italiano e alla fine lo meritavano. Purtroppo il calcio è così. Vediamo il lato positivo: che ci saranno due squadre in più che saranno protagoniste per poterla vincere”, ha chiuso Allegri.

Foto: Twitter ufficiale Juventus