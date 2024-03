Allegri: “Polli sul primo gol. Contento di Milik. Tifosi? Fa piacere per i cori e lo striscione”

Massimiliano Allegri ha parlato a Dazn dopo il pareggio con l’Atalanta.

Queste le sue parole: “Siamo stati polli su quella punizione. Oggi non era una partita semplice, non sembra ma questo risultato vale molto”.

Va ritrovata un po’ di grinta? “Nel secondo tempo abbiamo difeso meglio a campo aperto, peggio vicino all’area mentre nel primo non ci hanno mai impensierito. Queste sono situazioni ch dobbiamo sicuramente migliorare”.

Lo striscione dei tifosi? “Sicuramente fa piacere per lo striscione e i cori di sostegno, perché vuol dire che hanno riconosciuto il lavoro, stasera hanno aiutato la squadra e tutti insieme dobbiamo raggiungere un obiettivo. La squadra e l’allenatore possono essere criticate ma sul piano dell’impegno non abbiamo niente da rimproverarci”.

Soddisfatto di Milik? “Sono contento perché ha fatto una buona prestazione come tutta la squadra. L’obiettivo non ci deve sfuggire, i giocatori stanno migliorando e in questo momento di difficoltà crescono. Giocare nella Juventus non è facile”.

Foto: sito Juve