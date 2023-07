Allegri: “Pogba non è pronto. Vlahovic? Lo vogliamo nelle migliori condizioni per l’inizio della stagione”

La Juventus è impegnata nella tournee negli Stati Uniti per la seconda parte della preparazione in vista dell’inizio del campionato. I bianconeri però, a differenza di altre squadre, devono ancora scendere in campo per una partita dopo che l’amichevole contro il Barcellona è stata annullata. Sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, Massimiliano Allegri ha fatto il punto sul momento della squadra, soffermandosi sulle condizioni di Pogba e Vlahovic: “Non aver avuto a disposizione Paul è stato penalizzante, ora sta svolgendo un lavoro differenziato, non sappiamo quando potrà allenarsi con la squadra. Sta meglio, ma da qui a giocare ce ne passa. Bisognerà aspettare almeno un mese. Dusan? Stiamo cercando di gestirlo nel migliore dei modi, non dobbiamo sovraccaricarlo per averlo nelle condizioni migliori per l’inizio della stagione”.

Foto: Twitter Juventus