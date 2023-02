Allegri: “Pogba indisponibile. Quando sei fuori da tanto e alzi il livello d’intensità vengono fuori dei dolori”

L’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, in conferenza stampa ha annunciato che il centrocampista Paul Pogba salterà la partita di Coppa Italia contro la Lazio: “Siamo ripartiti da poco, abbiamo fatto poche gare dopo due mesi di sosta. Non ho ancora deciso niente per domani, devo fare alcune valutazioni. A parte Bonucci che è ancora fuori, Pogba è l’unico che non sarà disponibile per un indolenzimento ai flessori. Purtroppo quando sei fuori da tanto e alzi il livello d’intensità vengono fuori dei dolori”.

Foto: Instagram ufficiale Pogba