Allegri: “Pogba ha le spalle larghe, supererà anche questa. Stiamo bene fisicamente, cresciamo nei secondi tempi”

Massimiliano Allegri, tecnico della Juve, in conferenza stampa ha parlato dopo il successo sulla Cremonese.

Queste le sue parole: “Ho parlato con Pogba. Soprattutto perché a livello psicologico subire un infortunio dopo aver fatto tanti sacrifici per rientrare. Ha le spalle larghe e passerà anche questa”.

Che partita è stata? “La squadra sta bene fisicamente, i secondi tempi li fa in crescita. Come successo a Bergamo, col Siviglia e anche stasera. Bisognava fare più verticalizzazioni, lì potevano essere più impreparati. Abbiamo avuto tante occasioni e con la Cremonese era difficile perché riusciva a chiudere tutti i varchi”.

Come mai ha deciso di rischiare Pogba a 4 giorni dal Siviglia? “Perché era una partita che potevamo giocare nella metà campo avversaria e avevo bisogno di lui come punta aggiunta e l’ha fatto molto bene. Si è fatto male dopo 20 minuti e purtroppo è dovuto uscire, quando ci sono queste situazioni devi sperare che non succeda niente. Prima o poi dovevo provare”.

Come ha visto la Cremonese? “Oggi giocare contro di noi era difficile, abbiamo fatto bene tecnicamente. Abbiamo avuto spazio e fatto gol, la Cremonese è difficile da affrontare perché è una squadra ben organizzata. Per loro stasera non era facile”.

Paredes si candida per partire dall’inizio a Siviglia? “Questo lo vedremo, ha finito un po’ stanco. Ha fatto una partita importante, son contento di quello che sta facendo perché sono prestazioni importanti”.

Come si prepara la partita di Siviglia? “Emotivamente si prepara da sola. È aperta a tutto, bisogna stare dentro la partite perché affrontiamo una squadra che giovedì ci ha fatto gol nel momento in cui sembrava potessimo farlo noi. Il clima sarà caldo, loro spingono molto. Dovremo giocare in maniera tecnicamente valida”.

Foto: twitter Juve