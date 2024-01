Allegri: “Perin, Rugani e Chiesa titolari. Alla Juventus oneri e onori”

L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha presentato in conferenza stampa la partita che la attende domani contro la Salernitana. Le parole del tecnico: “È una competizione alla quale teniamo, giochiamo quella e il campionato. La salernitana è in buon stato di salute. Nonge non partirà sicuramente titolare: gioca Perin in porta, Rugani e Chiesa dal primo minuto. Il bello di essere alla Juventus è che ci sono oneri e onori, dobbiamo essere bravi per potere affrontare poi il Frosinone”. Sul mercato: “Lasciamo lavorare la dirigenza, Pogba e Fagioli sono usciti mesi fa quindi siamo consapevoli. Alla Juventus interessa la Coppa Italia, bisogna andare avanti. Yildiz più 2 attaccanti? Dipende dai momenti, noi dobbiamo fare un passo alla volta, se saremo bravi giocheremo anche così. Domani Yildiz non giocherà, ma deve stare tranquillo perché non sono due partite a decidere se sei un campione. Più si va avanti più si assottiglia il margine di errore. Su McKennie: “L’esperienza al Leeds lo ha fatto maturare, sono retrocessi ma quando è tornato ha dimostrato di volere rimanere e si impegna molto. Su Fabio Miretti: “Troverà il suo spazio, ha giocato un anno e mezzo quasi sempre e rimarrà alla Juventus”. Alla domanda chi è la favorita in Coppa Italia: “In 38 partite può succedere di tutto, mentre in coppa si vede partita per partita”.

