Allegri: “Perin, Chiesa e Dybala partiranno dal primo minuto. Rabiot è recuperato”

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Sassuolo: “Gioca Dybala e gioca Chiesa. Ma anche Perin al posto di Szczesny, rientra pure De Ligt. Il Sassuolo gioca molto pulito a calcio, hanno giocatori con buona tecnica. Dionisi sta dimostrando di essere un bravo allenatore alla prima esperienza in Serie A. Per noi domani è importante perché altrimenti il punto di Milano non avrebbe senso. Quella di domani è una partita da vincere e non da giocare”.

FOTO: Twitter Juve