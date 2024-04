Allegri perde Kean: lieve distorsione al ginocchio per l’attaccante

La Juventus, archiviato il derby della Mole, ha cominciato a preparare il prossimo match da giocare in campionato, in trasferta contro il Cagliari. Nell’allenamento odierno svolto alla Continassa c’è stata una buona notizia per il tecnico Massimiliano Allegri. Arkadiusz Milik, infatti, si è allenato parzialmente insieme ai compagni di squadra, dando ottimi segnali sul suo recupero. Szczesny, invece, è rimasto a riposo dopo l’operazione subita al naso. Chi ha giocato sabato ha svolto un lavoro ridotto. Domani i bianconeri si alleneranno nuovamente al mattino. La nota negativa arriva, però, da Moise Kean, il quale, poco fa, è stato sottoposto ad accertamenti in seguito ad un fastidio al ginocchio accusato durante l’allenamento di oggi. Gli esami hanno evidenziato una lieve distorsione al ginocchio, adesso dovrà stare a riposo e poi lavorerà in differenziato per qualche giorno.

Foto: Instagram Juventus