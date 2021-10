Allegri: “Per il Torino sarà la partita della vita. Arthur e Kaio Jorge verso la convocazione”

Sempre Allegri in conferenza stampa sul Torino: “Dobbiamo essere consci che per loro sarà la partita della vita. Lo stanno preparando al meglio e dobbiamo controbatterli, sotto tutti i punti di vista. Dovremo fare meglio, difensivamente e offensivamente, del Chelsea. Ieri Arthur ha fatto il secondo allenamento con la squadra. Può darsi che domani sia lui che Kaio Jorge vengano in panchina che può esserci bisogno. Arthur è un giocatore di palleggio che tecnicamente può darci una mano”.

FOTO: Twitter Juventus