Allegri: “Fagioli va sostenuto. Normale che Inter e Milan ci diano per favoriti”

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Milan. Ecco le sue parole:

Sul tipo di partita:

“Sarà una partita bella, stimolante. In questo momento è prima contro terza, sappiamo le difficoltà, giocare a San Siro è bello ma allo stesso tempo difficile”.

Juventus data per favorita per lo scudetto:

“Non so perché lo dicano. Uno è allenatore del Milan, l’altro è il dg dell’Inter. Naturale che per loro la Juve sia favorita. Dobbiamo fare più punti possibile per arrivare a fine maggio tra le prime 4. Godiamoci la sfida di domani con il Milan e vedremo cosa saremo stati capaci di fare”.

Caso scommesse:

“Posso parlare di Nicolò Fagioli, ma non degli altri due che non fanno parte della Juventus. Il club si è pronunciato e io sono allineato a quello che è stato detto, per Nicolò comincia un percorso che lo porterà di nuovo in campo a fine maggio. Questi sette mesi gli servono per tenere la condizione atletica e impegnarsi nel sociale”.

Su Weah:

“Sta crescendo, ora ha trovato il suo equilibrio. Normale, è un ragazzo che veniva da un altro campionato e aveva bisogno di capire. Ora sta molto bene”.

Su Cambiaso e Kostic:

“Devo ancora decidere chi giocherà, anche Iling è rientrato e sta bene. Sono giocatori che possono dividersi la partita in due”.

Sul sistema di gioco da impostare viste le assenze e sul capitano di domani:

“Abbiamo Rugani, Huijsen, non dovremmo cambiare niente. Importante sarà avere un approccio giusto. Il capitano sarà Rabiot”.

