Allegri: “Il futuro? La società deciderà il meglio per la Juventus”

La Juventus si prepara a sfidare il Torino nel derby della Mole, in programma domani alle ore 18:00. Il tecnico dei bianconeri Massimiliano Allegri, nel corso della conferenza stampa di vigilia, ha presentato con le seguenti parole la stracittadina con i granata:

Che atmosfera si respira nel gruppo? “Quando si vince si sta meglio questo è sicuro. Mancano 7 partite di campionato più la semifinale di Coppa, perciò ci sono 30/35 giorni da vivere con passione per centrare i nostri obiettivi. Domani vogliamo fare un passettino avanti per continuare quello che abbiamo fatto con la Fiorentina”.

Cosa pensa delle parole di Elkann? “Sono state parole importanti che hanno sottolineato il lavoro fatto tre anni fa. Le sue parole danno importanza al lavoro fatto a Vinovo in questi anni”.

Come commenta le parole di Juric? “Ringrazio Juric per le belle parole. Io cerco di mettere sempre i giocatori in campo nelle posizioni migliori a secondo delle loro caratteristiche, Io mi adatto sempre alle caratteristiche dei giocatori per vincere e centrare gli obiettivi. Domani sarà una partita difficile e per noi è importante perché ci servono i punti per il nostro obiettivo”.

Avete iniziato a parlare di futuro? “In questo momento dobbiamo pensare solo al raggiungimento degli obiettivi. Tra entrare o non entrare in Champions ballano 100 milioni. Tutti siamo coinvolti per raggiungere questo obiettivo. La società come sempre deciderà il miglior futuro per la Juventus. Dobbiamo unire le forze per centrare gli obiettivi”.

Foto: Twitter Juventus